Правительство Новосибирской области и «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Новосибирской области и «Промсвязьбанк» 11 сентября подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на решение задач социально-экономического развития Новосибирской области. Подписи под документом поставили Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков. Одно из главных направлений сотрудничества — разработка и реализация инвестпроектов в ЖКХ, здравоохранении, инфраструктурном строительстве и других сферах, в том числе, и с использованием механизмов ГЧП, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что стороны намерены взаимодействовать в рамках реализации приоритетных национальных и инвестиционных проектов на территории Новосибирской области, региональных госпрограмм, а также совместных проектов, направленных на поддержку инновационного развития промышленного комплекса региона, техническое перевооружение и модернизацию предприятий Новосибирской области.

В правительстве отметили, что «Промсвязьбанк» входит в десятку крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием. Банк выбран в качестве опорного для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

Как подчеркнул Андрей Травников, для региона важна готовность «Промсвязьбанка» участвовать в региональных проектах в сферах развития ЖКХ, здравоохранения, дорожно-транспортной системы, в инфраструктурном строительстве; в реализации нацпроектов.

Пётр Фрадков в свою очередь сказал, что «Промсвязьбанк» работает в Новосибирской области уже 19 лет, и за это время у банка сложились крепкие отношения со многими крупными предприятиями, в том числе промышленными производствами, которые банк намерен поддерживать и дальше.

— Согласно нашему Индексу RSBI, область входит в Топ-5 российских регионов с самой высокой деловой активностью малого и среднего бизнеса. Поэтому реализация программ поддержки субъектов МСБ для нас также в приоритете, — отметил председатель ПАО «Промсвязьбанк».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области