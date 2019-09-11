Производственники со всей России соберутся на СибПроФоруме-2019

С 30 октября по 1 ноября в Новосибирске пройдёт IV Сибирский производственный форум. В мероприятии примут участие более 250 делегатов, среди которых собственники, генеральные директора, руководители предприятий, из разных городов России.

Главной целью форума станет обсуждение актуальных и эффективных инструментов для успешного развития производственного предприятия.

За три года своей работы форум вызвал большой интерес среди промышленников региона. Участие в нем приняли представители свыше 100 производственных компаний из легкой, химической, пищевой, машиностроительной, медицинской и микробиологической промышленности. География экспертов и гостей форума расширяется с каждым годом.

Сибирский производственный форум традиционно будет проходить три дня. В первый день будут организованы экскурсии на крупные предприятия, в числе которых завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь, завод ЗЭТА, НЕО-ПАК, ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», Пивоваренная компания «Балтика», Новосибирский энергомашиностроительный завод «ТАЙРА», VEKA и другие. На экскурсиях гости форума посетят производственные линии известных в регионе заводов, своими глазами увидят все этапы современного производства – от изготовления пищевой упаковки до самолётных испытаний.

Второй день форума – это пленарное заседание, на котором представители ключевых производственных предприятий России и региона поделятся ценным опытом построения бизнеса и обозначат главные стратегические векторы для успешного развития предприятия. В третий день форума будут проведены мастер-классы в разрезе основных аспектов деятельности производства: бизнес-процессы, обеспечение деятельности, маркетинг и продажи, персонал, автоматизация.

Мероприятие ежегодно поддерживают региональные власти и деловые ассоциации, в числе которых Межрегиональная Ассоциация Руководителей Предприятий (МАРП) и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.

Организаторы мероприятия — компания «ИнфоСофт» и группа компаний «Обувь России».

Форум проходит при поддержке КГ «Управленческая практика».

Более подробная информация о форуме: https://clck.ru/J3e8T

Оргкомитет форума: 8 (383) 211-27-27, event@is1c.ru

Фото предоставлено организаторами