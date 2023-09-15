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Правительство Новосибирской области уходит в отставку

  • 15/09/2023, 16:36
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Правительство Новосибирской области уходит в отставку
Но будет работать до формирования нового.

Правительство Новосибирской области слагает свои полномочия с 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам внеочередного заседания правительства.

— Правительство региона продолжает действовать до сформирования нового правительства Новосибирской области. Решения о формировании нового правительства Новосибирской области примет губернатор Андрей Травников, — говорится в сообщении.

Новое правительство сформируется не позднее одного месяца со дня вступления в должность губернатора Андрея Травника.

Официальное постановление об отставке правительства области пока не подписано.

Напомним, в соответствии с уставом Новосибирской области, правительство Новосибирской области является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти региона. Статьей 32 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» установлено, что в случае сложения полномочий высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации продолжает действовать до сформирования нового высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала, что сегодня Андрей Травников вступил в должность губернатора Новосибирской области. Он избран второй раз и будет возглавлять регион в течение пяти лет.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Отставки и назначения

Регионы: Новосибирcк

Теги : правительства отставка Новосибирск Андрей Травников


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