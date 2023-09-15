В роддоме Новосибирска организована проверка по факту перелома ноги младенца

В новосибирском роддоме, где малышу, якобы, сломали ногу, организована доследственная проверка по признакам причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

— В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

Напомним, что сибирячка судится с роддомом, уверяя, что во время родов врачи сломали ее ребенку ногу. Кроме того, молодая мама утверждает, что медики также пережали нерв в руке младенца настолько, что мальчик не может ею двигать.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские семьи досрочно получат детские пособия.