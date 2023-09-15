Андрей Травников вступил в должность губернатора Новосибирской области

— В выборах губернатора 8-10 сентября приняли участие 695 492 избирателя. Постановлением избирательной комиссии Новосибирской области от 12 сентября 2023 года выборы были признаны состоявшимися, а их результаты — действительными. Губернатором области избран Андрей Травников. Он набрал 526 284 голосов или 75,72% от общего числа голосовавших избирателей, — сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо.

Она вручила Андрею Травникову удостоверение губернатора Новосибирской области.

— Клянусь отстаивать интересы области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, верно служить народу, Конституции РФ и уставу Новосибирской области во имя процветания области и благополучия населения, — поклялся избранный на второй срок губернатор.

Он заверил присягу своей подписью и официально вступил в должность губернатора Новосибирской области.

— Выборы, которые состоялись и подведенные итоги говорят о том, что люди видят и оценивают результаты вашей деятельности, разделают ваши планы по развитию региона. В конечном счете, это говорит о высокой степени доверия к вам, к команде управленцев, которые ведут нас вперед, — обратился к Травникову полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив вспомнил, как 5 лет назад стоял за этой же трибуной, после первого избрания Андрея Травникова.

—Итоги только что завершившихся выборов подтвердили успехи региона, подтвердили успех и убедительную победу губернатора. Это не игра слов. Команды не бывает без лидера, как лидера не бывает без команды. Огромное спасибо, что подтвердили готовность сплоченно работать дальше. Для команды губернатора области следование интересам области это не только торжественные слова присяги, но и личная душевная отдача по полной, по-сибирски, — заявил Шимкив.

Сенатор Совета Федерации от новосибирской области Александр Карелин поздравил губернатора, а также партию «Единая Россия»:

— Это наш кандидат получил горячую поддержку населения!

Напомним, Андрей Травников возглавляет реготделение партии в Новосибирской области.

Подводя итоги инаугурации, Травников поблагодарил за доверие и обозначил приоритеты работы региона на ближайшие 5 лет.

Напомним, на прошедших выборах Роман Яковлев (КПРФ) набрал 10,72%, Евгений Лебедев (ЛДПР) – 7,14%, Владислав Плотников («Справедливая Россия − Патриоты −За правду!») − 4,34%.

Ранее редакция сообщала, что явка на выборах губернатора Новосибирской области превысила итоги 2014 года.