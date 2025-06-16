Мемориал героям современных военных конфликтов появится в Новосибирской области

На территории храма во имя Петра и Павла в посёлке Чик Коченевского района началось строительство мемориала героям современных военных конфликтов. Он возводится на пожертвования жителей посёлка и близлежащих деревень. Начинание сельчан благословил епископ Каинский и Барабинский Владимир.

Идея создания мемориала возникла еще полгода назад. В посёлке была создана инициативная группа жителей, в которую вошли неравнодушные граждане, представители местных общественных организаций и православной церкви. Был создан дизайн-проект и составлена вся необходимая документация.

Автором монумента стал уроженец Чика, профессиональный скульптор Антон Стёпин. Памятник будет состоять из круглого постамента, на котором разместится скульптурная группа: православного креста и стоящих перед ним на одном колене русских воинов – богатыря времён Александра Невского и современного бойца СВО. На постаменте также будут размещены таблички с именами местных жителей, погибших в современных локальных конфликтах.

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