Стоимость килограмма масла в Новосибирске перевалила за 1300 рублей

По данным Новосибирскстата, на 20 января килограмм сливочного масла в Новосибирской области в среднем стоил 1310,3 рубля. С начала января 2025 года цены на этот продукт в регионе уже выросли почти на 20 рублей.

Напомним, в середине января Минсельхоз Новосибирской области подписал соглашение с ООО «Болтовский маслосыркомбинат» и ООО «Тогучинское молоко» о стабилизации цен на сливочное масло. Срок действия соглашения с 1 января 2025 года до 1 апреля 2024 года. В ноябре 2024 года под аналогичным соглашением подписывался «Маслодельческий комбинат Чановский». Через неделю к нему присоединились «Тогучинское молоко» и «Толмачевский молочный завод». Тем не менее, средние цены в регионе продолжали расти.

Как отметил председатель правления «Союзмолоко.Сибирь», член правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко в интервью BFM-Новосибирск, при нынешнем уровне инфляции остановить рост цен сегодня практически невозможно.

— Правительство пытается изменить ситуацию соглашениями. Но участники рынка находятся в такой ситуации, когда растут все платежи: проценты по кредитам, электроэнергия, цены на корма, удобрения. Себестоимость растет, поэтому и цены так меняются, — говорит Елисеенко.

При этом он подчеркнул, что почти два месяца цена на сырое молоко в регионе не растет, поэтому вопрос о подорожании масла «надо адресовать торговым сетям». По данным Новосибирскстата, с начала января цена на литр молока в регионе снизилась на 60 копеек. По сравнению с 23 декабря 2024 года — на 2 рубля 20 копеек.

Впрочем, 24 января руководитель ФАС Максим Шаскольский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что его ведомство не обнаружило признаков нарушения законодательства в рамках продажи сливочного масла в России. Данные о наценках ФАС запрашивала у торговых сетей. Рост цен на данный продукт Шаскольский объяснял ростом себестоимости.

Ранее ситуацию с дефицитом продуктов АПК редакции Infopro54 комментировал экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области, экс-директор по развитию ГК «Горкунов» Василий Пронькин.

— Первый звоночек был в конце 2023 года, когда с прилавков пропали куриные яйца и мясо. Второй звоночек прозвенел в 2024 году, когда начало дорожать сливочное масло. Заявления о том, что «люди стали больше потреблять в пищу эти продукты», я считаю глупостью. Куда более вероятное объяснение роста цен — сокращение поголовья птицы, а также КРС в Новосибирской области. На этом фоне запоздалая реакция органов власти может привести к тому, что в 2025-м ситуация с наличием на прилавках продуктов и ценами на них ухудшится и станет еще более напряженной. Могут возникнуть вопросы с обеспечением Новосибирской области продукцией АПК, — говорил Василий Пронькин.

Напомним, по данным Новосибирскстата, цены на сливочное масло в Новосибирске за 2024 год подскочили на 70%.