Продажи некоторых марок премиум-авто в России выросли в четыре раза

В 2024 году в России было продано 156,4 тысячи новых автомобилей премиум-класса, что на 48% больше, чем в 2023 году. При этом в общем объеме продаж доля автомобилей премиум-класса осталась на уровне 10%, как и в прошлом году. Это связано с тем, что динамика продаж в этом сегменте соответствует общему росту рынка.

По данным Автостата, в прошлом году лидером по продажам автомобилей премиум-марок стал EXEED. Компания реализовала 40,9 тысячи единиц продукции, что на 3% меньше, чем в 2023 году.

На втором месте в этом рейтинге оказался TANK с показателем 28,5 тысячи проданных автомобилей, что в 2,2 раза превышает результат 2023 года. Третью строчку занимает Lixiang с 23,2 тысячами проданных машин, чьи продажи выросли в 4 раза.

В ТОП-5 брендов по объемам продаж премиальных автомобилей в 2024 году также вошли BMW (11,8 тысячи единиц, +29%) и Voyah (8,9 тысячи единиц, рост в 2,1 раза).

Ранее редакция сообщала о том, что поставки импортных машин в Новосибирскую область выросли в пятнадцать раз. Увеличилось и количество незаконных схем провоза автомобилей.