Правительство поддержит российских садоводов

Российское Правительство намерено поддержать садоводов, использующих отечественный посадочный материал. Речь идёт о тех из них, кто занимаются выращиванием садов интенсивного типа, то есть. с низкоштамбовыми плодовыми деревьями сортов, отличающихся скороплодностью. Такие сады дают урожай быстрее, но и затраты на их создание, удобрения, защиту растений значительно выше.

Аграриям будут предоставляться стимулирующие субсидии на закладку и уход за садами семечковых и косточковых культур, в том числе: яблок, груш, слив, абрикосов, персиков, вишни и черешни. Теперь при расчете размера субсидии будет применяться дополнительный коэффициент, учитывающий затраты аграриев на закладку питомников.

Предполагается, что указанные меры позволят снизить расходы аграриев на закладку питомников приблизительно на 20%, увеличить производство отечественных саженцев, сформировать базу посадочного материала и питомников, а также привлечь инвестиции в садоводство и нарастить производство российских фруктов и ягод в короткие сроки.

Отмечается, что в 2023 году федеральное финансирование этого направления выросло почти в 1,5 раза – с 5 млрд до 6,8 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что монастырский сад появится в Калининском районе Новосибирска.