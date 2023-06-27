В Новосибирской области готовы давать гранты на уборку популярных мест отдыха после туристов

— В основном мусор появляется там, где дикие места, где экологические тропы, например в Караканском бору. В нашей поддержке муниципальным образованиям и предпринимателям предусмотрена возможность получения гранта на утилизацию и вывоз бытовых отходов, которые возникают после приезда туристов, но заявок на них пока нет, — сообщила на пресс-конференции замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

По ее словам, пока предприниматели, у которых есть базы отдыха, убирают мусор в зонах отдыха по собственной инициативе.

— Радует, что у Караканского бора появилась администрация и управляющая компания. Она будет регламентировать эту работу, — говорит Павлова. — Кроме того, в программе развития туризма в Новосибирской области есть мероприятие «санация дестинаций», но пока финансирование под него не предусмотрено. Как только появится управляющая компания у природных парков, мы обязательно создадим для них такую возможность — получение мер поддержки на уборку и обработку территории после туристов.

По информации Минприроды региона, на территории Новосибирской области находятся 86 особо охраняемых природных территорий, из которых 4 — объекты федерального уровня, 79 объектов — регионального значения (24 заказника, 54 памятника природы), 3 территории местного значения. Общая суммарная площадь особо охраняемых территорий — около 1,8 млн га (10% от площади Новосибирской области). Природный парк Караканский бор расположен в Ордынском районе.

Вице-президент фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» Михаил Михайлов сообщил редакции, что не обращался за грантами. При этом организация в 2019-2020 годах организовывала волонтеров на уборку в бору мусора, который оставляют отдыхающие. В 2021 году за свой счет арендовала и установила в 6 населенных пунктах, находящихся на пути к Караканскому бору, 7 контейнеров по 8 кубов.

— По нашим наблюдениям, это существенно снизило нагрузку на экосистему бора. Туристы стали чаще вывозить мусор в организованные места утилизации, на берегах и в бору стало чище. Недавно я выезжал и осматривал Каракан — ситуация намного лучше, чем до 2019 года, — говорит собеседник редакции. — В конце 2021 года мы обратились к администрациям местных населенных пунктов и попросили их взять на баланс эти контейнеры. В ходе недавней поездки я увидел, что они до сих пор стоят на площадках по сбору ТКО, плюс на некоторых установлены уже дополнительные контейнеры — и туристы их активно используют. С другой стороны, многое зависит от культуры граждан. К примеру, недавно я был на озере около комплекса «Термы Мира» на территории Новосибирска. Люди оставляют от себя мешки мусора, а буквально в 10 метрах от них стоят контейнеры. В Каракане народ сейчас после себя более-менее убирает.

Аналогичную акцию общественники проводили на Бердской косе, и «дело до сих пор живет»: бункер стоит, а коса очень чистая по сравнению с предыдущими годами.

По мнению Михайлова, гранты на уборку мусора в популярных местах отдыха необходимы, так как далеко не каждая общественная организация может себе позволить такие расходы, а они «на круг» выходят существенные: покупка мешков, перчаток, противоклещевых репеллентов, доставка волонтеров, обеспечение их питанием, водой, вывоз собранного мусора. Кроме того, гранты можно было бы использовать для организации мест временного накопления ТКО в местах отдыха.

— В этом году мы за грантом обращаться не планируем. Сейчас проводим обзор накопления ТКО по городу и области в местах отдыха горожан, по результатам которого в 2024 году будем принимать решение, — говорит Михаил Михайлов.

С начала 2022 года в регионе начала действовать новая государственная программа «Развитие туризма в Новосибирской области», утвержденная постановлением правительства Новосибирской области от 30.12.2021 № 576-п, реализация которой запланирована до 2030 года. Объем средств, заложенных на реализацию государственной программы Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области», в 2022 году составил 104,7 млн рублей, в 2023-м — 139,3 млн. Субсидии муниципалитетам — по заявке без ограничений по сумме, гранты предпринимателям — в 2022 году 3 млн рублей максимально, в 2023-м — 5 млн. Средства государственной поддержки могут быть направлены на создание, благоустройство и реконструкцию объектов туризма, обустройство инфраструктуры, приобретение туристского и гостиничного оборудования, обустройство турмаршрутов и реализацию проектов цифрового туризма.

По итогам 2022 года Новосибирская область входит в топ-5 регионов Сибири по количеству несанкционированных свалок.

Ранее редакция сообщала о том, как общественники чистили популярный пляж Академгородка, а также Бугринской рощи.