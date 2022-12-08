Правительство против ввода 13-й пенсии для россиян

Законопроект, которым предлагается ввести уже с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости, получил отрицательный отзыв со стороны правительства РФ. Дело в том, что предоставление права на дополнительную страховую пенсию предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначается страховая пенсия по старости, что, в свою очередь, противоречит пенсионному законодательству РФ.

— Принятие инициативы, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, потребует выделить из федерального бюджета дополнительные средства, но их источник законопроектом не определен, так же, как и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, что нарушает требования статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, — отметили в кабмине.

Напомним, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о введении с декабря текущего года ежегодной выплаты дополнительной пенсии по старости. Лидер эсеров Сергей Миронов объяснил тогда инициативу тем, что российские пенсионеры являются самой социально незащищенной категорией граждан, поэтому очень важно оказать им поддержку со стороны государства.

Ранее редакция сообщала, что Путин пролонгировал заморозку накопительной пенсии до конца 2025 года. Именно таким образом федеральный бюджет сэкономит 925,9 млрд рублей.

Фото: pexels.com — Ольга Волковицкая