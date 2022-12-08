Рекламодателям

Правительство против ввода 13-й пенсии для россиян

  • 08/12/2022, 13:54
Автор:
тринадцатая пенсия
Поскольку инициатива противоречит пенсионному законодательству РФ.

Законопроект, которым предлагается ввести уже с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости, получил отрицательный отзыв со стороны правительства РФ. Дело в том, что предоставление права на дополнительную страховую пенсию предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначается страховая пенсия по старости, что, в свою очередь, противоречит пенсионному законодательству РФ.

— Принятие инициативы, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, потребует выделить из федерального бюджета дополнительные средства, но их источник законопроектом не определен, так же, как и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, что нарушает требования статьи 83 Бюджетного кодекса РФ, — отметили в кабмине.

Напомним, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о введении с декабря текущего года ежегодной выплаты дополнительной пенсии по старости. Лидер эсеров Сергей Миронов объяснил тогда инициативу тем, что российские пенсионеры являются самой социально незащищенной категорией граждан, поэтому очень важно оказать им поддержку со стороны государства.

Ранее редакция сообщала, что Путин пролонгировал заморозку накопительной пенсии до конца 2025 года. Именно таким образом федеральный бюджет сэкономит 925,9 млрд рублей.

Фото: pexels.com — Ольга Волковицкая

361

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : тринадцатая пенсия Правительство РФ Пенсия законопроект


Спецоперация на Украине

Новосибирцы разработали вставку в тактическую обувь для защиты от лепестковых мин
6/12/22 17:18
В России начала работать военно-полевая почта
5/12/22 15:48
Поддержка военнослужащих вновь спровоцировала конфликт в горсовете Новосибирска
5/12/22 13:22
станция метро Спортивная

Сроки сдачи станции метро «Спортивная» снова сдвигаются

Ранее они уже неоднократно переносились. На сей раз вмешались бюрократические процедуры.
Читать статью >>
рекультивация свалки

На мусорном полигоне в Пашино начнется рекультивация

Следом на очереди рекультивация левобережной и гусинобродской свалок.
Читать статью >>
утилизация мусора

Депутаты сомневаются, что районные мусорные концессии будут востребованы

Чиновники призывают не отпугивать инвесторов заранее.
Читать статью >>
закупка троллейбусов

Договор лизинга позволит мэрии Новосибирска ещё больше обновить троллейбусный парк

В закупке закупке троллейбусов будут участвовать как область, так и областной центр.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания»

«Тех, кто выбирает инвестиции в промышленность, до сих пор можно пересчитать по пальцам»

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор индустриального парка «Новосиб») ― о том, что необходимо для развития индустриальных парков, как браунфилдов, так и гринфилдов.
Все материалы
Лента новостей

Четыре страны СНГ направят в Новосибирскую область «туристов» на лечение

08/12/2022, 17:59

Сроки сдачи станции метро «Спортивная» снова сдвигаются

08/12/2022, 17:34

В банке «Открытие» опровергли информацию о смене руководства

08/12/2022, 17:04

На мусорном полигоне в Пашино начнется рекультивация

08/12/2022, 16:59
Популярное

Новосибирский депутат прославилась в соцсетях из-за деревянного туалета

07/12/2022, 17:13

Отвечать «да» незнакомцам по телефону — не опасно

07/12/2022, 15:34

Финансовый прогноз для всех знаков Зодиака на 2023 год

07/12/2022, 14:21
Новости компаний

ВТБ в 2022 году выплатил вкладчикам более 400 млрд рублей процентного дохода

08/12/2022, 15:22

ВТБ нарастил продажи розничных кредитов на четверть

08/12/2022, 11:04

Еще больше бесплатных платежей в бизнес-пакете РКО «Все включено»

08/12/2022, 10:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска