Качество компаний-подрядчиков — одна из главных проблем дорожного ремонта в Новосибирске

По итогам очередного дорожно-ремонтного сезона в Новосибирске, компаниям-подрядчикам выданы 48 предписаний на устранение нарушений правил производства работ по 20 видам основных нарушений на площади более 6 тысяч кв. м, выявлены 29 фактов несоответствия материалов качественным характеристикам. Такие данные называют в ООО «Дорэксперт», выступающем в качестве контролера качества работ по заказу МКУ «Управление дорожного строительства». Как доложил в ходе комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству директор «Дорэксперта» Игорь Чубукин, среди наиболее распространенных нарушений — несоответствие схем организации дорожного движения, несоответствие толщины конструктивных слоев, необеспечение водоотвода с проезжей части, мусор на строительной площадке, невыполнение обустройства пандусов в местах сопряжения тротуара с проезжей частью и другие.

Мэр Новосибирска сообщил, сколько нужно на пятилетнюю программу ремонта дорог Одна из проблем — низкий инженерный уровень подрядных организаций, — заключает Чубукин. — В первую очередь это организации, которые привлекаются на субподрядной основе. Еще одна проблема связана с тем, что у нас разные улицы, разные модули упругости дорожных конструкций. Вы, наверное, видели после фрезерования щебень на покрытии. Это говорит о том, что толщина, мощность покрытия и сеть дорожных конструкций недостаточны для обеспечения долговечности дорог и дорожных конструкций. В крайних случаях мы получаем толщину 8-10 см, хотя она должна быть 12-18 см.

Всего, по информации мэрии Новосибирска, подрядчикам выписаны штрафы на 6,6 млн рублей, переделаны работы на площади 25 тысяч кв. м.

В то же время некоторые вопросы есть и к контролирующей организации.

— Не поняла, почему мы называем контроль независимым, — рассуждает депутат горсовета Наталья Пинус. — Он очень даже зависим и поднадзорен заказчику. Другое дело, если бы это была организация, не связанная никакими договорами с заказчиками. Потом, смотрите: 21 июля торги стартовали с 4,6 млн, а в итоге подрядчик взял контракт за 200 тысяч, за 4% от стоимости работ. В моем понимании, сделать качественно работы с падением свыше 80% фактически нереально. За стройконтролем должен быть выстроен качественный контроль заказчика. Очевидно, что кто-то делал работы не очень хорошо.

В исполнительной власти заявляют, что качество подрядных организаций, заявившихся на контроль, не вызывало вопросов еще с начала конкурсных процедур.

— Когда мы планировали работы на 2022 год, мы четко понимали объекты, и они у нас были обеспечены финансированием, имеются ввиду объекты БКАД, — сообщает начальник УДС Виктор Хихлов. — После этого у нас было время провести конкурсы и определить подрядные организации на проведение контроля. В рамках муниципальной программы нам лимиты довели немного позже. Чтобы сэкономить время, мы вынуждены были перейти на аукционы. При всем этом подрядные организации, которые участвовали в конкурсах и аукционах, — одни и те же. Каких-то «варягов» или откровенно слабых организаций в торгах не было.

По информации ООО «Дорэксперт», работы по контролю выполнялись на 32 объектах, включая объекты БКАД. Основные задачи: обеспечение требования качества, подтверждение соответствия работ проектно-сметной документации, недопущение приемки работ, выполненных с нарушениями, и контроль за полнотой и достоверностью контроля непосредственно самих подрядных организаций, проверка качества строительных материалов, изделий и конструкций. В ходе контроля испытаны 155 образцов асфальтобетона, включая испытания на стойкость к пылеобразованию. Всего прошли около 243 испытаний асфальтобетона.

Ранее редакция сообщала о массовых исках мэрии к дорожным подрядчикам.