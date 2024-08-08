Правительство региона окажет необходимую помощь пострадавшим от украинской агрессии жителям Курской области

По поручению губернатора Андрея Травникова правительством Новосибирской области определены конкретные меры поддержки жителям Курской области.

По словам главы региона, в настоящее время определен необходимый перечень и объем требующейся гуманитарной помощи.

— В ближайшее время готовы сформировать и отправить курянам фуру с вещами первой необходимости, бригады волонтеров и медицинские бригады. Для пострадавших также уже организованы пункты временного размещения, область готова принять до 300 жителей Курской области, — отметил губернатор.

Андрей Травников добавил, что также координируются возможности общественных организаций, муниципалитетов, волонтеров, граждан, специалистов, медицинских работников.

При этом работы по оказанию помощи жителям приграничной Курской области координирует Министерство региональной политики Новосибирской области.