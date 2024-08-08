Полиция вывела на чистую воду нелегальный катер на Оби в Новосибирске

В ходе профилактического рейда транспортная полиция задержала 40-летнего мужчину, который занимался нелегальными перевозками на акватории Оби в Новосибирске.
Прокатиться с ветерком по реке стоило каждому пассажиру более 3 тысяч рублей. Туристов и отдыхающих сибиряков не интересовали условия безопасности, а уж тем более законность такой деятельности. Люди, как правило, рассчитывались наличкой или переводили деньги на банковскую карточку.
В летний сезон владельцы катеров зарабатывают весьма прилично.
―Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», ― сообщает УТ МВД на транспорте по СФО.
Чтобы избежать дальнейших штрафов владельцу катера все-таки придется зарегистрировать ИП и получить необходимые документы.
Ранее редакция сообщала о том, что теплицы с марихуаной пропололи полицейские во огороде частного дома под Новосибирском.
Источник фото и видео: Транспортная полиция Сибири
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