Полиция вывела на чистую воду нелегальный катер на Оби в Новосибирске

В ходе профилактического рейда транспортная полиция задержала 40-летнего мужчину, который занимался нелегальными перевозками на акватории Оби в Новосибирске.

Прокатиться с ветерком по реке стоило каждому пассажиру более 3 тысяч рублей. Туристов и отдыхающих сибиряков не интересовали условия безопасности, а уж тем более законность такой деятельности. Люди, как правило, рассчитывались наличкой или переводили деньги на банковскую карточку.

В летний сезон владельцы катеров зарабатывают весьма прилично.

―Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», ― сообщает УТ МВД на транспорте по СФО.

Чтобы избежать дальнейших штрафов владельцу катера все-таки придется зарегистрировать ИП и получить необходимые документы.

Ранее редакция сообщала о том, что теплицы с марихуаной пропололи полицейские во огороде частного дома под Новосибирском.