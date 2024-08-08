«СпецТрансСтрой» подал иск в суд в связи с расторжением контракта по станции метро «Спортивная»

Компания ООО «СпецТрансСтрой», как и предупреждала, обратилась в суд для того, чтобы опротестовать расторжение контракта на строительство станции метро «Спортивная». Об этом сообщил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов. Заседание назначено на сентябрь.

— Мы будем защищать свои права. Основная часть наших претензий — отсутствие оплаты выполненных работ. Исполнение по «Спортивной» превысило 900 млн. рублей. Нет пройденной достоверной экспертизы сметной стоимости. Из-за этого заказчик —департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска и муниципальное предприятие «МетроМир» (действующее по переданным полномочиям) не может принять и оплатить работы, выполненные в рамках контракта. Будем по суду требовать принятия работ, — заявил Арапов.

В компании еще раз подчеркнули, что при возобновлении приемки выполненных работ и их оплате она может выполнить оставшиеся работы по объекту и сдать станцию «Спортивная» совместно с заказчиком в эксплуатацию.

Напомним, 6 августа мэрия в одностороннем порядке расторгла контракт с компанией «СпецТрансСтрой». На момент принятия решения об одностороннем отказе подрядчику было оплачено 1,259 млрд рублей. При этом компания выполнила работы на 772,2 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Ранее в мэрии заявляли, что после расторжения контракта начнут искать нового подрядчика.