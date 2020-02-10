Правительство региона перечислило сельхозпроизводителям 102 млн рублей средств господдержки

В Новосибирской области ведется подготовка к посевной кампании 2020 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил, что к предстоящей посевной кампании ведется обновление машинно-тракторного парка.

— Аграриями приобретено 45 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 12 тракторов, на общую сумму 184 млн рублей. Также с начала года из областного бюджета сельхозпроизводителям региона перечислено господдержки в объеме 102 млн рублей, — отметил он.

По словам Евгения Лещенко, согласно оперативной информации, объем засыпанных семян составляет 296 тысяч тонн, из них кондиционных 81%. Полностью кондиционные семена заготовлены в Чулымском, Коченевском, Кыштовском районах.

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