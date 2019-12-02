В правительстве региона обсудили реализацию «дорожной карты» о сотрудничестве с ТВЭЛ

В минэкономразвития Новосибирской области состоялось совещание с руководством Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», посвященное вопросам создания новых бизнесов, внедрения инновационных технологий на территории области и эффективного использования производственного потенциала предприятий региона, сообщили в пресс-службе регионального мрнэкономразвития.

Главной темой встречи стали вопросы взаимодействия правительства Новосибирской области и АО «ТВЭЛ». В частности, обсуждены вопросы реализации «дорожной карты» о развитии сотрудничества, утвержденной губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и президентом АО «ТВЭЛ» Натальей Никипеловой в 2018 году, стратегического партнерства в области развития аддитивных технологий и использования систем накопления энергии.

По итогам совещания приняты решения по более активному привлечению инновационных компаний Новосибирской области к участию в бизнес-акселераторе АО «ТВЭЛ» с определением мер их государственной поддержки на региональном уровне, а также организации на площадке новосибирского Академпарка поиска и предварительного отбора бизнес-идей для бизнес-акселератора с участием экспертов АО «ТВЭЛ». Кроме того, планируется провести оценку перспектив взаимодействия в рамках реализации совместного проекта по созданию Центра аддитивных технологий в Новосибирской области.

Фото: Юлия Данилова