Правительство региона согласовало актуализированный генплан Новосибирска

Правительством Новосибирской области согласована актуализированная версия проекта генерального плана г. Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По словам заместителя министра – главного архитектора Новосибирской области Александра Авсейкова, в актуализированной версии документа устранены все замечания, выявленные областными органами власти при подготовке документа.

Он подчеркнул, что следующим этапом станет утверждение актуализированной версии генплана Новосибирска на сессии городского совета депутатов.

Напомним, генплан Новосибирска, как основной документ развития столицы региона, был разработан в 2007 году. В 2019 году началась его актуализация. После проведенных в феврале 2020 года публичных слушаний, обновленная версия была представлена для рассмотрения и согласования в Правительство Новосибирской области и федеральные органы государственной власти. В ходе анализа новой версии генплана от ряда региональных министерств были получены замечания. Для их устранения 27 июля 2020 года мэрией Новосибирска была создана согласительная комиссия. К выработке решений по снятию претензий к актуализированному градообразующему документу Новосибирска подключились и специалисты министерства строительства Новосибирской области.

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