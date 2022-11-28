Правительство РФ определилось какие авиамаршруты из Толмачево будут субсидировать

Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о результатах проведения отбора авиаперевозчиков в целях предоставления субсидий из федерального бюджета в 2023 году в рамках реализации правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.

В перечень маршрутов из аэропорта (Новосибирск) Толмачево на 2023 год вошли следующие направления: Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Чита, Улан-Удэ, Хабаровск, Якутск.

Субсидируемые тарифы по постановлению №215 действуют для следующих категорий пассажиров:

для молодёжи в возрасте до 23 лет;

для пенсионеров (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет);

для инвалидов первой группы, детей-инвалидов, инвалидов с детства второй или третьей группы;

для лиц, сопровождающих инвалидов;

для многодетных семей.

Субсидируемые тарифы предоставляются только гражданам Российской Федерации при предъявлении документов, подтверждающих принадлежность к той или иной категории пассажиров.

По данным пресс-службы аэропорта, самыми динамичными направлениями октября по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на внутрироссийских авиалиниях стали: Сочи (+598,0%), Горно-Алтайск (+486,7%), Уфа (+230,3%), Минеральные Воды (+199,5%), Новокузнецк (+189,2%), Братск (+181,7%), Казань (+172,1%), Абакан (+135,1%), Нерюнгри (+128,5%), Самара (+113,9%), Полярный (+101,7%), Норильск (+95,8%), Улан-Удэ (+89,9%), Челябинск (+75,8%), Томск (+75,8%).

С января по октябрь аэропорт обслужил 29 091 самолето-вылет, в октябре — 3 119.

В октябре обработано 3 026 тонн груза и почты. Всего с начала года обработано 26 115 тонн груза и почты.

Ранее редакция сообщала, что лесные пожары дадут заказ новосибирскому авиационному институту.