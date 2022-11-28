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В 2023 году изменятся правила ежемесячных выплат материнского капитала

  • 28/11/2022, 17:19
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В 2023 году изменятся правила ежемесячных выплат материнского капитала
В 2022 году такие выплаты получали более 17 тысяч семей новосибирцев.

Пенсионный фонд предоставляет ежемесячные выплаты из материнского капитала семьям, в которых появился в период с 1 января 2018 года второй ребенок, сообщает пресс-служба ведомства.

Выплаты вправе получить владельцы сертификата на маткапитал в том случае, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека. В регионе «порог» составляет 30,6 тыс. рублей на каждого члена семьи.

— Чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Удобнее всего подать заявление в электронном виде через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР, уточнили в пресс-службе регионального ОПФР. — В Новосибирской области размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала составляет 14 562 рубля.

Отмечается, что по мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно подать новое заявление, чтобы подтвердить право на выплату. При этом справки о доходах в ПФР приносить не нужно – специалисты Пенсионного фонда запросят их самостоятельно по межведу. Представить доходы в клиентскую службу ПФР понадобится только в том случае, если, например, один из родителей является военным, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Средства предоставляются, пока второму ребенку не исполнится три года.

С нового года семьи смогут получить ежемесячную выплату из маткапитала уже не только в связи с появлением второго, но и первого ребенка. Одновременно с этой мерой поддержки семьи также смогут получать единое пособие, которое начнет выплачиваться с 2023 года.

Таким образом, семьи получат возможность получения двойной выплаты: и из средств федерального бюджета, и из средств материнского капитала.

Ранее редакция сообщала, что с 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 590 тысяч рублей, на второго — почти до 780 тысяч.

Фото: pixabay.com

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : ПФР маткапитал детские пособия


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