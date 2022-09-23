Правительство РФ открыло горячую линию для ответа на вопросы о частичной мобилизации

С 22 сентября в России начала действовать горячая линия по номеру 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны РФ. Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы.

— В соответствии с указом президента и по поручению правительства мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан. Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте слухам и непроверенной информации, — приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В телеграм-канале Минобороны также уточняются некоторые, самые задаваемые вопросы по частичной мобилизации:

— Сохранение рабочих мест для мобилизованных граждан утверждено постановлением правительства РФ 22 сентября.

Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Часть вопросов разъясняется со ссылкой на выступление представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского.

— Мобилизованному будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладом по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с федеральным законом «Об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих». Денежные средства начисляются на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи.

— На законных основаниях не будут призываться:

— забронированные граждане, к ним относятся работники ОПК,

— граждане, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья,

— граждане, занятые постоянным уходом за близкими родственниками, нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем постоянном уходе либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан,

— граждане, имеющие на иждивении четырех детей в возрасте до 16 лет,

— граждане, матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

— Военные пенсионеры, независимо от принадлежности к ведомствам, которые находятся в отставке (более 65 лет и по состоянию здоровья) и сняты с воинского учета, не подлежат призыву по мобилизации.

— Если граждане постоянно проживают за пределами РФ, они не состоят на воинском учете и не попадают под мобилизацию. Те, кто находится в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

— Призывать студентов-очников, обучающихся в вузах, не планируется.

— Мероприятия осеннего призыва не связаны с частичной мобилизацией и будут проводиться в прежнем порядке. Все военнослужащие по призыву, независимо от специальностей, будут направлены в подразделения и станут проходить военную службу на территории РФ. Осенью планируется призвать 120 тысяч человек.

— К специальной военной операции на Украине граждане, призванные на службу, привлекаться не будут. Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, с какими сложностями сталкиваются представители бизнеса после объявления частичной мобилизации.