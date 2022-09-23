В Новосибирске приставы принудили арендатора-должника освободить бомбоубежище

Как сообщили в региональном ГУФССП России, организация покинула помещение со всем своим оборудованием, которое изначально предназначалось для защиты людей от оружия массового поражения только после визита пристава-исполнитель, который предупредил, что за неисполнение судебного решения предусмотрена уголовная ответственность.

— В добровольные сроки организация вывезла все оборудование, освободив нежилые помещения общей площадью 122,10 кв.м, — рассказала судебный пристав-исполнитель отделения по Железнодорожному району Светлана Киреева.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области напоминает, что о возбужденном производстве можно навести справки, воспользовавшись личным кабинетом на портале «Госуслуги», или на сайте ГУФССП России по Новосибирской области в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Ранее редакция сообщала, как приставам пришлось караулить должника, больного туберкулезом, чтобы госпитализировать его в тубдиспансер.