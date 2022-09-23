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Сибирские ученые вошли в состав президиума Российской академии наук

  • 23/09/2022, 14:26
Выборы РАН
Вице-президентом академии стал Валентин Пармон.

На проходящем в Москве общем собрании РАН состоялись выборы вице-президентов и главного ученого секретаря, академиков-секретарей отраслевых отделений и членов президиума Российской академии наук.

Вице-президентом РАН стал вновь избранный председателем ее Сибирского отделения академик Валентин Пармон. В президиум Российской академии наук вошли руководитель Иркутского филиала СО РАН и директор Института динамики систем и теории управления им.  В. М. Матросова академик Игорь Бычков, директор Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН академик Дмитрий Маркович, главный научный сотрудник Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН академик Искандер Тайманов, генеральный директор АО ««Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» академик Николай Тестоедов и директор НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра РАН академик Евгений Чойнзонов.

Валентин Пармон — специалист по катализу и химическим методам преобразования энергии, её нетрадиционным и возобновляемым источникам. Научный руководитель ФИЦ «Институт катализа СО РАН». Председатель научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал. Звание академика получил в 1997 году. Сибирским отделением Российской академии наук руководит с 2017-го года.

Игорь Бычков — специалист в области информационных технологий. Бычков с 2002 —заместитель председателя, с 2010 — председатель президиума Иркутского научного центра СО РАН. с 2008 — член президиума СО РАН.

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Дмитрий Маркович специалист в области гидродинамики, управления процессами тепло- и массообмена. С 2002 года заместитель директора по научной работе Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН, а с 2017 года — директор института. В 2019 году избран действительным членом Российской академии наук (академиком) по отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

Искандер Тайманов — специалист в области геометрии, вариационного исчисления в целом и теории солитонов и ее применений. Член-корреспондент c 22.05.2003 — отделение математических наук (СО РАН), академик c 22.12.2011, член бюро c 30.05.2013. В этом году принимал участие в борьбе за пост главы РАН.

Николай Тестоедов — заведующий кафедрой «Космические информационные системы» в Сибирском государственном аэрокосмическом университете (СибГАУ). Им подготовлены 5 кандидатов наук. Тестоедов — член ученого совета СибГАУ, редколлегии журнала «Вестник СибГАУ». Направления деятельности: информационные системы, телекоммуникационные технологии.

Евгений Чойнзонов — член-корреспондент РАМН с 28.04.2005. Академик РАМН с 09.12.2011. Направления деятельности: онкология

 

Ранее редакция рассказывала об арестах ряда новосибирских ученых. 

Фото из официального телеграмм-канала СО РАН

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Рубрики : Отставки и назначения Наука

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ученые СО РАН Выборы РАН


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