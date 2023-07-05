Правительство РФ внесло в критерии оценки работы губернаторов доступность школ и детсадов

Правительство РФ расширило критерии эффективности губернаторов, включив в них показатели доступности и безопасности образовательных учреждений. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на правительственном сайте.

— Документом внесены изменения в методику расчета, касающуюся уровня образования, — говорится на сайте правительства. — В нее добавлены показатели по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, наличию охраны в школах и детских садах, а также по доступности зданий и помещений детских садов и школ для детей-инвалидов.

Так, например, согласно документу, уровень безопасности детских садов и школ будет рассчитываться как отношение образовательных учреждений, имеющих охрану, к их общему количеству в регионе.

Отмечается, что всего оценка эффективности глав регионов включает 38 методик: 19 из них используется для расчета показателей за предыдущий год, ещё 19 — для установления целевых значений на будущее. К ним относятся – ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, уровень образования, объёмы жилищного строительства и экологическое благополучие и другие.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области нужно построить около 20 школ, чтобы решить вопрос со второй сменой.