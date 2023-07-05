Энергетики Новосибирска назвали крупнейших должников

ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) выяснило, что самым злостным неплательщиком за тепло и горячую воду в Новосибирске является УК «Плющихинский», в управлении которой находится 89 многоквартирных дома. В итоге «Плющихинский» задолжал энергетикам более 159 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

Далее в списке должников ООО УК «СибДом» ­– 7 млн 955 рублей, ТСЖ «Жилсервис» – 5 млн 680 рублей, ООО УК «Новый город» – 4 млн 998 рублей, ТСЖ «Альянс» – 3 млн 717 рублей.

По словам специалистов теплосбытового подразделения СГК, уровень сборов юрлиц по итогам 6 месяцев 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года снизился на 7,9% (2022 год — 93,9%, 2023 год — 86%).

Также отмечается, что на 1 июня 2023 года жители Новосибирска задолжали СГК 861 млн рублей. Платежная дисциплина, как отмечают специалисты ненамного, но улучшилась. Уровень сбора на 0,7% выше аналогичного показателя прошлого года (2022 год — 97,5%, 2023 год — 98,2%).

Ранее редакция сообщала о том, что в ходе летних испытаний на теплосетях Новосибирска выявили уже 650 дефектов.