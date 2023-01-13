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Правительство России утвердило программу развития Байкальска до 2040 года

  • 13/01/2023, 11:57
утверждена программа развития Байкальска
Важный этап развития города — расселение аварийного жилья.

Правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития моногорода Байкальска Иркутской области до 2040 года. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Программа сформирована с учетом мероприятий стратегического мастер-плана комплексного развития Байкальска, разработанного госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Мастер-план нацелен на решение социальных, экономических и экологических проблем моногорода. В программу включены ликвидация отходов БЦБК, рекультивация промышленной площадки, организация пунктов сбора подсланевых вод. В городе планируют развивать туризм и увеличить турпоток с сегодняшних 180 тыс. человек в год до 590 тыс. В связи с этим предполагается построить, в частности, средства размещения на 2,5 тыс. номеров, дополнительные канатные дороги на горнолыжном курорте.

Программой предусмотрено создание Международного центра водных ресурсов, развитие транспортной системы, в том числе строительство посадочных площадок для малой авиации, транспортно-пересадочного узла, порта, дублера федеральной трассы Р-258 «Байкал» для того, чтобы разгрузить дорогу.

В городе будет модернизироваться инженерная инфраструктура, в первую очередь теплоисточник. Существующая котельная работает на угле, имеет высокий процент износа. Планируется расселение аварийного жилья — сейчас в Байкальске насчитывается 13,3 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, создание кварталов малоэтажной деревянной застройки. Также в программу включено развитие экологически чистых производств, к примеру переработка дикоросов. Кроме того, программа содержит предложения по гармонизации федерального законодательства, регулирующего деятельность в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Предполагается, что из внебюджетных источников на развитие Байкальска будет направлено почти 53 млрд рублей. В результате реализации программы ожидается рост численности населения Байкальска до 20 тыс. человек к 2040 году, создание 5,5 тыс. новых рабочих мест, увеличение площади жилой застройки с 579 тыс. кв. м до 940 тыс. кв. м.

 

Ранее редакция сообщала о том, что эксплуатирующая организация начала прием помещений многофункциональной ледовой арены в Новосибирске.

Фото с страницы администрации Байкальска в «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть

Регионы: Иркутская область

Теги : развития Байкальска моногород благоустройство


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