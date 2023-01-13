«Спецавтохозяйство» готово работать с перевозчиками конкурента

— Что происходит на рынке вывоза мусора в Новосибирске: 10 января регоператор ООО «Экология-Новосибирск» расторг договор о работе с ООО «ЭкоТранс-Н» на оказание услуг по транспортированию ТКО и вывозу на полигоны, — напомнил на пресс-конференции глава Новосибирска Анатолий Локоть.

— МУП «Спецавтохозяйство» готово к этой работе. Приобретены новые машины, выстроены маршруты к контейнерным площадкам. При этом в ходе возможных изменений на рынке «Спецавтохозяйство» готово подхватить тех, кто ранее работал на «ЭкоТранс-Н»: автомобили, прочую технику, а также самих специалистов (В группе МУП «САХ» ВКонтакте размещено объявление о приглашении на работу водителей мусоровозов. — Ред.), — подчеркнул мэр. — Наше предприятие справляется с решением этой проблемы и способно работать дальше.

При этом, по его словам, 9 января был заключен договор между «Экологией-Новосибирск» и муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» (САХ) на вывоз твердых коммунальных отходов из Ленинского, Октябрьского, Заельцовского и Железнодорожного районов Новосибирска. До этого «САХ» вывозил мусор из Кировского, Советского, Первомайского и Дзержинского районов города. В итоге на сегодняшний день не охваченными муниципальным предприятием оказались всего два городских района — Центральный и Калининский.

Напомним, в связи с заменой регоператором партнеров-перевозчиков в соцсетях на этой неделе появилось много информации о новых мусорных завалах на контейнерных площадках города и о новом витке мусорного коллапса, который город пережил весной 2022 года, когда из-за конфликта коммерческих перевозчиков работу по вывозу мусора пришлось подхватывать муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство». В мэрии Новосибирска заявляли, что никаких проблем нет и САХ вывело на линию более ста мусоровозов.

— Информация, размещенная в социальных сетях и распространяемая в СМИ, о сбоях вывоза отходов МУП «Спецавтохозяйство» не отражает реальную ситуацию. По трем районам проводится передача ключей и допусков на въезды на территорию МКД, а также контактной информации по юридическим лицам. Возможны небольшие сбои в связи с тем, что компания ООО «Экотранс-Н» самостоятельно не передала эти данные в МУП, — отмечалось в сообщении департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, размещенном в официальной группе мэрии в телеграм-канале. — Вывоз крупногабаритных отходов организован в штатном режиме, в течение недели планируется эту работу завершить. Департамент располагает информацией о заполненных контейнерах для раздельного сбора отходов. Вывоз будет осуществлен с 12 января, так как у ООО «Экотранс-Н» не был заключен договор с АО «ТБО». В мэрии создана оперативная группа для сбора и обработки информации о сбоях вывоза ТКО, связанных с тем, что ООО «Экотранс-Н» оперативно не передало информацию. 10 и 11 января в ЕДДС поступили семь обращений.

Кстати, еще весной 2022 года участники рынка прогнозировали, что конфликт с вывозом мусора приведет к перераспределению доли игроков мусорного рынка Новосибирска в сторону муниципального предприятия, которое органам власти проще контролировать.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев тогда отмечал, что мэрия на всех уровнях поднимает вопрос о необходимости сохранения и обеспечения работы жизненно важных МУПов города, чтобы в случае возникновения нештатных ситуацию подключиться к решению возникших проблем. И, судя по ситуации, которая возникла на мусорном рынке Новосибирска, эта стратегия себя оправдывает.

При этом возникали вопросы с техническими мощностями САХ: участники рынка сомневались, что у него хватит автопарка спецтехники и рабочих рук, чтобы выполнять обязательства.

— Сейчас у МУП САХ — 50 машин, у «ЭкоТранс-Н» — 150 и 600 человек в штате. Если на бюджете будут 300 машин, которые сейчас работают на рынке вывоза мусора, то это может быть огромным обременением. А сейчас это проблема и головная боль ГК «ВИС»: закупка техники, ее обслуживание, выплата зарплаты сотрудникам и т.д., — говорил один из учредителей ООО «ЭкоТранс-Н» (Аффилирована с ГК «ВИС». — Ред.) Юрий Туктаров, выступая на сессии горсовета в апреле.

Судя по прозвучавшим сегодня словам мэра, власти готовы решить и эти вопросы. Другое дело, что излишнее усиление одного игрока тоже вредно для рынка, так как отсутствие конкуренции расслабляет.

— Сегодня сформировался самый лучший способ для того, чтобы «утопить» «Экологию-Новосибирск» и поставить на ее место МУП САХ. Но когда герой побеждает дракона, он сам становится драконом. Да, сейчас САХ подставляет плечо, но пока у него горит Левобережный полигон, лично у меня возникают сомнения в том, сможет ли он справиться с вывозом мусора со всего города, — говорил в апреле на горсовете депутат Игорь Украинцев. — Я призываю к нормальной конкуренции в сфере вывоза мусора.

Если учесть, что «Спецавтохозяйство» сейчас участвует в двух тендерах на строительство новых мусорных полигонов в рамках концессии, то есть вероятность еще большего усиления позиций муниципального предприятия в регионе.

С другой стороны, сейчас на мусорном рынке региона закручивается интрига. На оба новых полигона также претендует компания, аффилированная с собственником «Руссоли». Неизвестный инвестор через ООО «Эволюция Управление Активами» планирует погасить долги находящейся в стадии банкротства «Экологии-Новосибирск». Кстати, участники рынка в разговоре с корреспондентом редакции не исключают, что это тот же инвестор, что и участник мусорной концессии. Кроме того, полигоном на правом берегу заинтересовалась еще одна новосибирская компания, которая планирует развивать проект вместе с неназываемым партнером из другого региона.

Ранее редакция сообщала о том, что мусорный полигон в Искитимском районе строить не будут.