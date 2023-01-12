Эксплуатирующая организация начала прием помещений многофункциональной ледовой арены

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов и директор эксплуатирующей организации ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов провели инспекционный обход многофункциональной ледовой арены. Именно это учреждение примет объект в оперативное управление.

Малая тренировочная арена на сегодняшний день полностью готова. Специалистам осталось залить последний защитный слой ледового покрытия, всего таких слоев наносится 96. После завершения этих работ будут установлены хоккейные ворота. Для отслеживания температуры льда в техническом помещении установлены автоматические холодильные установки и установки климат-контроля – чиллеры.

Собраны места для игроков в раздевалках «хозяев» и «гостей». Всего на основной и тренировочной арене 10 раздевалок. Основные раздевалки площадью 150 кв.м., помимо главного помещения включают медицинский блок, тренерскую, мастерскую (помещение для заточки и ремонта коньков), комнату для сушилок хоккейной формы и даже «кухню». На основной арене завершается тестирование работы телескопических трибун – бличеров, пуско-наладочные работы звукового оборудования и оборудования для трансляций матчей, системы безопасности и навигации, системы подъема флагов и установка защитной сетки. После очистки основного поля от строительной пыли начнется заливка льда, которая будет проходить в несколько этапов.

Проект многофункциональной ледовой арены создан с учетом современных стандартов КХЛ. За счёт особых настроек светового оборудования и расположения сидений, ледовый стадион просматривается с любого из 10,5 тысяч посадочных мест. Всего за четыре часа ледовая арена может быть трансформирована под проведение крупных концертов и праздничных программ.

Напомним, что самый крупный в Сибирском федеральном округе спорткомплекс станет домашней ареной хоккейного клуба «Сибирь» и будет носить название «Сибирь-Арена».

Фото с сайта правительства Новосибирской области