Четыре межрайонные «мусорные» концессии согласовала сессия регионального парламента

Проект строительства четырех межрайонных комплексов по утилизации ТКО в Куйбышевском, Татарском, Тогучинском и Каргатском районах, оснащенных линиями сортировки мусора и участками компостирования, в рамках концессионных соглашений обсуждается правительством области и депутатами уже более двух лет. За это время были подготовлены несколько вариантов соглашения, и на сессии 20 февраля депутаты, наконец, одобрили проведение конкурсов по выбору концессионеров. Впрочем, судя по прозвучавшим комментариям, в то, что конкурсы состоятся, представители законодательной власти по-прежнему не верят.

— Мы понимаем, что полигоны и мусоросортировочные комплексы строить нужно. Но объекты получились слишком дорогими. Полигон в Куйбышеве для утилизацию в год 60 тысяч тонн мусора стоит 900 млн рублей, — комментирует зампредседателя комитета Дмитрий Козловский. — Мы поддержали (Предложение правительства. Ред.), чтобы вы нашли концессионера. Но боимся, что при этом может быть сильно задран тариф.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив прямо заявил, что сомневается, что кто-то придет на концессию почти в 1 млрд рублей при таких небольших объемах.

Депутаты сомневаются, что районные мусорные концессии будут востребованы Раздольному приведенная стоимость на 1 тысячу тонн ТКО составляет 12 млн рублей, что означает рост тарифа в 3,5 раза, и мы это жестко критиковали.

Он сообщил, что сам провел произвольный мониторинг цен на сортировочные комплексы — и рыночные предложения оказались намного дешевле, чем заложенные в концессии.

— Мы уже неоднократно предлагали построить эти комплексы за счет бюджета, но чиновники объясняют, что государство строит долго и дорого. Хотя в проекте записано, что инвестор должен построить комплекс в Тогучине на прием 15 тысяч тонн ТКО в год за 3 года, — комментирует он. — У нас получаются очень дорогие объекты, но к нашим пожеланиям не прислушались. Пусть правительство объявляет конкурс. Посмотрим, кто на него придет. На мой взгляд, мы сейчас потеряем 1-2 года, а потом все-таки начнем строит эти объекты сами.

Дмитрий Козловский также рекомендовал МинЖКХ при работе с соглашением учесть негативный опыт других областных концессий.

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