Правительство запретило гостиницы в жилых помещениях

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому жилые помещения многоквартирных домов не могут использоваться для предоставления гостиничных услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, — говорится в документе.

Отмечается, что поправка не относится к заключению договоров найма жилого помещения на длительный срок. При долгосрочной аренде жилья съемщик должен зарегистрироваться по месту пребывания. По словам зампредседателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергея Пахомова, постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях также не предусматривает запрет посуточной аренды квартир.

Кроме того, согласно документу, квартиры нельзя использовать для промышленного производства и миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законом о религиозных объединениях.

При этом отмечается, что жилые помещения можно использовать для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и интересы других людей.

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