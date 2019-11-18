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Уменьшить плату за ЖКХ поможет знание законов

  • 18/11/2019, 09:01
Инфляция падает, уровень жизни в России растет, но вопрос стоимости коммунальных услуг как всегда актуален.

В 2018 году во время пресс-конференции президент России Владимир Путин объяснил рост тарифов ЖКХ в 2019 году. В предыдущие годы цены на «коммуналку» повышались примерно на 4% ежегодно. В текущем, 2019, индексация цен была проведена в два этапа — в январе на 1,7%, и на 2,4% в середине лета. Изучив нашу подборку законов вы узнаете, относитесь ли вы к той категории, которая может сэкономить на оплате ЖКХ.

Жилищная субсидия — самая популярная мера социальной поддержки, направленная на поддержку малоимущих. Согласно постановлению Правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» № 761 от 14.12.2005 право на нее имеют те семьи (или одиноко проживающие граждане), в которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% общего дохода. Главное условие — не накопить долгов. Если задолженность все же есть, необходимо оформить с поставщиком услуг соглашение о погашении ее в рассрочку. И предоставить его вместе с остальным пакетом документов.

Сумма субсидии рассчитывается ежемесячно, и напрямую зависит от уплаченного в предыдущем месяце. Субсидия на оплату коммунальных услуг назначается на шесть месяцев. Для того, чтобы получать ее дальше, через полгода после назначения следует опять предоставить полный пакет документов и подтвердить уровень доходов и расходов на коммунальные услуги.

Указ Президента РФ № 431 от 05.05.1992 говорит о том, что каждой многодетной семье положена скидка 30% на оплату коммунальных и жилищных услуг. К сожалению, эта норма работает не во всех регионах Российской федерации.

Сельская интеллигенция может рассчитывать на денежную компенсацию в размере 1200 руб. Ее получают проживающие на селе работники сферы образования. Но только специалисты — все остальные, кто трудятся в этой сфере под действие льготы не попадают.

По информации «Российской газеты» такая же льгота и в том же размере предполагается для медицинских и фармацевтических работников сельской местности.

На особую заботу со стороны государства могут рассчитывать ветераны Отечественной войны. Им вернут ровно половину затрат на оплату ЖКХ.

ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

  • Участники и инвалиды ВОВ
  • Труженики тыла
  • Жители блокадного Ленинграда
  • члены семей умерших участников войны и боевых действий

Такой же размер компенсации предполагает закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» для ликвидаторов аварии на Чернобыле и их вдов.

ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ:

  • Семьи с детьми-инвалидами
  • Инвалиды всех групп (если инвалид проживает не один, компенсацию он получит только на свою долю оплаты коммунальных услуг)

Эти категории льготников могут получить до 50% компенсаций.

На основании законов Закон РФ от 15.01.1993 № 4301-I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и ФЗ от 9.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» полностью освобождены от оплаты за коммунальные услуги:

  • Герои Соцтруда
  • Герои Труда РФ
  • Герои СССР и РФ
  • полные кавалеры ордена Славы
  • полные кавалеры ордена Трудовой Славы
  • члены семей всех вышеперечисленных.

Нашумевшие взносы за капитальный ремонт тоже не остались без внимания властей. Возвращают до 50% от него

  • собственникам помещения старше 70 лет;
  • Инвалиды и семьи с детьми инвалидами;
  • военнослужащие и члены семей погибших военнослужащих.

Граждане Российской федерации старше 80 лет полностью освобождаются от уплаты взносов за капитальный ремонт, но только в том случае, если являются собственниками помещения.

Существуют также региональные законы, предусматривающие дополнительные льготы для различных категорий населения. Например, практически во всех субъектах Российской федерации существуют льготы для ветеранов труда.

После принятия в России закона о монетизации льгот большинство льгот предоставляют в виде компенсации (возврате денежных средств) в зависимости от фактических расходов на коммунальные услуги. В редких случаях — в виде твердой денежной суммы. Все льготы имеют заявительный характер. То есть, если вы не напишете заявление и не скажете государству официально, что хотите пользоваться имеющейся у вас льготой, компенсация начисляться не будет.

Жители домов, в которых нет центрального отопления, тоже могут рассчитывать на субсидию и компенсацию, если имеют на нее право. Для этого необходимо предоставить документы (чеки, квитанции, договор купли-продажи или оказания услуг), подтверждающие факт покупки твердого топлива или оказания услуг коммунального характера.

Подать заявление можно в МФЦ, через ГосУслуги, либо напрямую в отделении социальной защиты населения. К заявлению следует приложить документы о составе семьи, отсутствии задолженности по «коммуналке», и документ, подтверждающий право на льготу.

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