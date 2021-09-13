Правоохранители организовали проверку в связи с загрязнением реки нефтепродуктами

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку организовали из-за поступившей в прокуратуру информации о загрязнении нефтепродуктами протоки реки Обь в районе острова Рыбачий в Колыванском районе.

Предполагаемый источник загрязнения – утилизированная затонувшая баржа. Во время проверки прокуроры дадут оценку работе контролирующих органов. При наличии оснований они примут меры прокурорского реагирования.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов вдоль береговой линии на частично обмелевшей протоке Оби в Колыванском районе Новосибирской области. Угроза загрязнения реки отсутствует, сообщили на сайте ГУ МЧС по области.

— Накануне, 12 сентября, в 11:30 (мск) от очевидца поступило сообщение, что на берегу о. Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 кв. м, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что радужные пятна на реке могли образоваться от баржи, которая находится на данный момент на утилизации. Спасатели установили на данном участке боновые заграждения длиной 8 м.