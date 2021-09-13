Отцы детей, рожденных от суррогатных матерей, смогут получать маткапитал с 2022 года

Дополнительные меры господдержки родителей вскоре коснутся и мужчин — отцов детей, рождённых от суррогатных матерей. Они смогут получать маткапитал с 2022 года, сумма на эти цели уже предусмотрена в бюджете. Об этом «Известиям» сообщили в Минтруде. В правительство законопроект поступит 29 сентября, а в Госдуму — до конца года.

— Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребёнка, рождённого после 1 января 2007 года, а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал, — сообщила пресс-служба министерства.

Общий объём обязательств федерального бюджета в связи с принятием законопроекта составит 10,46 миллиарда рублей, сообщает газета.

Для оформления сертификата на материнский капитал отцам детей, рожденных суррогатной матерью, нужно будет обратиться в ПФР, уточнили в пресс-службе ведомства. Планируется, что к 2022 году материнский капитал вырастет до 503 тысяч и 665 тысяч рублей на первого и второго ребёнка соответственно. Отмечается, что в Госдуме готовы поддержать законопроект. В целом депутаты убеждены, что мужчины, воспитывающие детей, должны иметь с женщинами равные права. Эксперты также считают новую норму логичной.

Напомним, размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.

Сейчас право на получение материнского капитала есть у следующих категорий граждан:

— женщины, имеющие гражданство РФ, родившие (усыновившие) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры господдержки;

— мужчины, имеющие гражданство РФ, являющиеся единственным усыновителем второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года, а также с 1 января 2020 года.

Государственного учета детей от суррогатных матерей нет, так как эта услуга предоставляется в частных клиниках. Согласно данным Европейского центра суррогатного материнства за 2018 год, в России в год рождается минимум 22 тыс. таких детей.

Между тем государственного учёта детей от суррогатных матерей нет, так как эта услуга предоставляется в частных клиниках. Однако известно, что в России в год рождается минимум 22 тысячи таких детей.