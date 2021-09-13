ПСБ запустил новый продукт «Счет эскроу для юридических лиц»

Одна сторона сделки вносит деньги на счет эскроу, вторая сторона гарантированно получает эти деньги только после того, как выполнит свои обязательства, прописанные в договоре. Счет эскроу используют в том числе при купле-продаже недвижимого имущества, при подписании мировых соглашений, при продаже ценных бумаг, долей, в операциях с интеллектуальной собственностью.

«ПСБ как независимый посредник следит за выполнением условий договора сделки, детально проверяет все документы. Повышенный уровень защиты имущества — это основная особенность нового механизма. В целом эскроу, в отличие от аккредитива, — более гибкий инструмент при расчетах, его условия стороны вправе установить сами. Важно также, что на счете эскроу можно «замораживать» не только деньги, но и другое движимое имущество — например, ценные бумаги», — сказал Владимир Ефанов, директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ (ПАО).