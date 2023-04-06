Правопреемник Новосибирского электродного завода выплатил штраф за загрязнение атмосферы

ООО «Эл 6» добровольно оплатило более 180 тысяч рублей штрафа за причиненный вред окружающей среде, сообщили в Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

Отмечается, что весной 2022 года инспекторы Росприроднадзора при проведении внеплановой выездной проверки Новосибирского электродного завода (АО «ЭПМ-НОВЭЗ») выявили, что предприятие причинило вред атмосфере.

— В апреле 2022 года общество превысило нормативы предельно допустимых выбросов бензапирена и взвешенных веществ в атмосферу. Размер ущерба воздуху составил 180 тыс. 539 рублей, — уточнили в Росприроднадзоре.

23 марта компания Эл 6 добровольно оплатила всю сумму причиненного вреда.

По данным Seldon Basis, ООО «Эл 6» создано в декабре 2018 года. Уставной капитал — 5,51 млрд рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов. Собственником компании является ООО «Группа ЭПМ». В 2021 году Группа ЭПМ начала консолидацию производственных активов и объявила о ребрендинге. Новое название компании — «Эл 6». Филиалы: в Новосибирской области (филиал «Эл 6 Новосибирск»), Челябинской (филиал «Эл 6 Челябинск») и Ростовской областях (филиал «Эл 6 Новочеркасск»). Согласно отчетности за 2021 год, чистая прибыль компании составила 5 млрд рублей.

Завод «Эл 6 Новосибирск» располагается в 75 километрах к югу от города Новосибирска и занимает площадь в 150 гектаров. Предприятие является уникальным не только по масштабности производственных площадей, но и по объёмам производства — 130 000 тонн продукции в год. На заводе производят угольные и графитированные электроды, катодные блоки, набивные подовые массы, электродную массу и доменные блоки, прокаленный нефтяной кокс.

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