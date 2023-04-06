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«Спецавтохозяйство» из Новосибирска набрало больше баллов в конкурсе на мусорный полигон в Верх-Туле

  • 06/04/2023, 13:42
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«Спецавтохозяйство» из Новосибирска набрало больше баллов в конкурсе на мусорный полигон в Верх-Туле
В конкурсе принимали участие всего две компании.

В Новосибирске завершился конкурс на строительство мусорного полигона в Верх-Туле, передает издание atas.info.

В конкурсе участвовали всего две компании: МУП «Спецавтохозяйство» из Новосибирска и ООО «Орбита» из Оренбурга.

По словам члена конкурсной комиссии, депутата регионального Законодательного собрания Вадима Агеенко, судя по критериям, побеждает МУП «САХ».

— Например, один из критериев —  сколько будут строить. По конкурсной документации 36 месяцев. Это критерий на уменьшение, кто быстрее построит, тот и победил. «Орбита» дает 26 месяцев, МУП «САХ» —  24.  Еще один критерий —  доля твердых коммунальных отходов, подлежащих захоронению. В конкурсной документации 39%, «Орбита» дает 30%, МУП «САХ» 22%, — пояснил депутат. — Еще один параметр —  размер концессионной платы. «Орбита» готова заплатить два млн руб. МУП «САХ» – 10 млн руб. И последний критерий —  минимальный гарантированный объем приема отходов. В конкурсной документации этот параметр определен в размере 280 тысяч тонн в год. «Орбита» говорит о 244 тысяч тонн, МУП «САХ» говорит «ноль».

Отмечается, что итоговый протокол будет подписан на заседании комиссии, которое назначено на 14 апреля.

Напомним, жители поселка Верх-Тула категорически не согласны с появлением рядом с их домами гигантского мусорного полигона. Они уже много раз устраивали акции протеста и требовали рассмотреть альтернативные участки, которые находятся на большем удалении от их жилья.

Ранее редакция сообщала, что комплексы, которые планирует построить МУП «САХ», будут оснащены современными линиями сортировки, которые позволят отбирать из отходов все полезные фракции — стекло, бумагу, ПЭТ, металлы. Что касается органических отходов, то и их будут тоже перерабатывать — производить компост.

Сейчас МУП «Спецавтохозяйство» управляет двумя городскими мусорными полигонами: Левобережным и Гусинобродским, а также выполняет функции регионального оператора по вывозу мусора.

Следует отметить, что процедуру вскрытия конвертов с предложениями претендентов на строительство Правобережного мусорного полигона перенесли на июнь 2023 года.

Фото из группы МУП САХ ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация мусора мусоросортировочный комплекс мусорный полигон конкурс на строительство мусорного полигона


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