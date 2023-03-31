В этом году увеличится сбор с предприятий за негативное воздействие на окружающую среду

В постановлении говорится, что ставка платы за выбросы угольной пыли в атмосферу составит 71,21 руб. за тонну, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что компании вправе снизить сумму сбора, если будут проводить природоохранные мероприятия – затраты на их организацию вычитаются из суммы сбора. Деньги, полученные от компаний, используются для выявления и ликвидации объектов накопленного вреда.

Напомним, что базовую ставку за вред природе правительство установило в 2016 году (Постановление от 13.09.2016 № 913). Она действовала до 2018-го, а после ставку стали индексировать. Повышающий коэффициент рассчитывается с учетом индекса потребительских цен и инфляции.

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