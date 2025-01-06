В Новосибирск идут сильные снегопады

На этой неделе жителей Новосибирска ожидает погода с обильными снегопадами и минусовой температурой. Согласно данным Яндекс.Погоды, 6 и 7 января в городе будет относительно спокойно: температура воздуха составит около -9…-8 градусов, без осадков.

Однако с 8 января в Новосибирске начнутся снегопады, которые усилятся в выходные. Ожидается, что в эти дни количество выпавшего снега будет максимальным за всю зиму.

Самые теплые дни в Новосибирске на этой неделе придутся на 11 и 12 января, когда температура поднимется до -7…-6 градусов. В то же время 9 января ожидается самый холодный день с температурой -12 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что на Рождество столбик термометра может опуститься всего на пару делений ниже нуля.