Стала известна дата единого выпускного в Новосибирске

— С 23 июня по 1 июля в школах Новосибирска пройдут торжественные мероприятия по вручению аттестатов и выпускные, — сообщила на аппаратном совещании в мэрии заместитель начальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко.

23 июня в городе также планируется провести единый выпускной.

— Прошу обратить внимание: в этом году мы возвращаемся к идее проведения в городе единого выпускного, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Где будем его проводить?

Елена Кащенко пояснила, что мероприятие традиционно запланирована на Михайловской набережной. Мэр дал распоряжение заместителю Анне Терешковой подготовиться к этому мероприятию.

Напомним, проведение единого выпускного в Новосибирске было отменено в 202 году из-за пандемийных ограничений. В первый год пандемии выпускники отмечали окончание школы дистанционно, сидя за компьютерами. В этом году школы Новосибирска заканчивает около 9 тыс одиннадцатиклассников, и 18 тысяч девятиклассников.

Последние звонки в школах города пройдут с 23 по 26 мая. Наибольшее количество мероприятий намечено на 25 мая.

Ранее редакция сообщала о том во сколько обойдется школьный выпускной в 2023 году.