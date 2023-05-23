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Стала известна дата единого выпускного в Новосибирске

  • 23/05/2023, 11:00
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Единый выпускной на Михайловской набережной
После пандемийного перерыва он вновь пройдет на Михайловской набережной.

— С 23 июня по 1 июля в школах Новосибирска пройдут торжественные мероприятия по вручению аттестатов и выпускные, — сообщила на аппаратном совещании в мэрии заместитель начальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко.

23 июня в городе также планируется провести единый выпускной.

— Прошу обратить внимание: в этом году мы возвращаемся к идее проведения в городе единого выпускного, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Где будем его проводить?

Елена Кащенко пояснила, что мероприятие традиционно запланирована на Михайловской набережной. Мэр дал распоряжение заместителю Анне Терешковой подготовиться к этому мероприятию.

Напомним, проведение единого выпускного в Новосибирске было отменено в 202 году из-за пандемийных ограничений. В первый год пандемии выпускники отмечали окончание школы дистанционно, сидя за компьютерами. В этом году школы Новосибирска заканчивает около 9 тыс одиннадцатиклассников, и 18 тысяч девятиклассников.

Последние звонки в школах города пройдут с 23 по 26 мая. Наибольшее количество мероприятий намечено на 25 мая.

 

Ранее редакция сообщала о том во сколько обойдется школьный выпускной в 2023 году. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Михайловская набережная Единый выпускной в Новосибирске


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