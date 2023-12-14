Предновогодняя пенсия: опубликован график выплат

По сведениям пенсионного и социального фонда РФ, предновогодняя пенсия будет направлена на банковские карты пожилых граждан 18 и 22 декабря 2023 года.

Подобная практика, когда осуществляется предварительная отправка денежных средств, применяется в случае совпадения дня выплаты с выходным или праздничным днем.

При этом, согласно официальному телеграм-каналу СФР, в конце года российские пенсионеры и семьи с детьми получат выплаты от СоцФонда, которые должны быть зачислены в единый день 3 числа в январе, ориентировочно 28-29 декабря.

Ранее редакция сообщала, что Госдума рассмотрит законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию.