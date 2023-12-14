«Cлово пацана, которое реально стоит посмотреть»: камчатские чиновники оконфузились с анонсом прямой линии Президента

Камчатское правительство анонсировало прямую линию с президентом Владимиром Путиным в стиле популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», чем вызвало резонанс в обществе.

Местных жителей возмутил «креатив» властей, особенно тот факт, что 71-летнего главу государства назвали пацаном.

Позже афишу из соцсетей удалили, однако население до сих пор продолжает обсуждать чиновничий «беспредел».

Депутаты Госдумы обратились в Роскомнадзор и МВД с требованием разобраться в ситуации со скандальным анонсом.

— Провести проверку должны соответствующие органы, начиная от Роскомнадзора и заканчивая правоохранительными органами. Я этой картинки не видел, но соответствующие органы должны этим инцидентом заниматься и дать правовую оценку, — высказался Daily Storm депутат Госдумы от Камчатского края Федот Тумусов.

Напомним, прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет сегодня, 14 декабря. Глава государства впервые с 2021 года ответит на вопросы жителей страны в рамках мероприятия.

Ранее редакция рассказывала о видеообращении новосибирцев, которые просили президента помочь с общественным транспортом в Тихом поселке.