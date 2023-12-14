Умер главный дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев в Новосибирске

Умер главный дирижёр Русского академического оркестра Владимир Гусев. Он скончался на 84-ом году жизни в Новосибирске. Об этом сообщили в Новосибирской филармонии.

— Владимир Поликарпович работал в Русском академическом оркестре больше 50 лет и больше 45 лет возглавлял его в качестве главного дирижера и художественного руководителя, — говорится в сообщении.

Отмечается, что под руководством Гусева оркестр выступал с ведущими певцами страны: Зурабом Соткилавой, Иосифом Кобзоном и многими другими.

Свои соболезнования родным и близким выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Музыкальное сообщество страны, Новосибирск понесли тяжёлую утрату. Новосибирцы по-настоящему любили своего талантливого дирижёра, гордились тем, что лучшие концерты Владимир Поликарпович дал здесь, на новосибирской сцене, – отметил Локоть. Также свои соболезнования принес и исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. — Это невосполнимая утрата для нашего региона. Коллектив министерства культуры Новосибирской области скорбит вместе с родными, близкими и коллегами Владимира Гусева, – говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что скончалась известная новосибирская журналистка Светлана Грачева.