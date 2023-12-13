Госдума рассмотрит законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию

Согласно документу, авторы инициативы предлагают установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года — для женщин, передает газета «Известия». На сегодняшний день, данный показатель составляет не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин.

При этом возраст, когда появляется такая возможность, не изменится — не ранее 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

Депутаты утверждают, что мера будет способствовать стремлению работать официально у большинства граждан. Согласно их ожиданиям, из «серой» зоны можно будет вывести примерно половину зарплат россиян.

Ранее редакция сообщала, что безработные смогут подрабатывать, не теряя пособие.