Предоставить жилье многодетной семье заставили администрацию под Новосибирском

В Новосибирской области после вмешательства прокуратуры семье с пятью детьми выделили благоустроенную квартиру. Многодетные супруги из Тогучина 8 лет стояли в очереди на жилье. Все это время они проживали в аварийном частном доме, пока в дело не вмешался районный прокурор.
В надзорное ведомство за помощью обратился глава семьи.
— Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением в интересах заявителя об обязании администрации города Тогучина предоставить на условиях социального найма благоустроенное, пригодное для проживания жилое помещение, соответствующее нормам жилищного законодательства. Решением Тогучинского районного суда требования прокурора удовлетворены, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура заставила мэрию Новосибирска предоставить женщине-инвалиду благоустроенную квартиру. Жилье сибирячка ждала от городских властей 9 лет. Вопрос пришлось решать через суд.
Источник фото: пресс-служба прокуратуры НСО
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