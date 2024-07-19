Мэрию Новосибирска заставили предоставить инвалиду благоустроенную квартиру

После вмешательства прокуратуры женщина-инвалид из Новосибирска получила благоустроенную квартиру. Жилье сибирячка ждала от городских властей 9 лет. Вопрос пришлось решать через суд.
— Установлено, что женщина-инвалид страдает заболеванием, входящим в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одой квартире. С 2015 года заявитель признана нуждающейся в предоставлении вне очереди благоустроенного жилого помещения по договору социального найма и состояла в мэрии города на соответствующем учете, — пояснили в надзорном ведомстве региона.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора — мэрию Новосибирска обязали предоставить инвалиду благоустроенное жилье на условиях социального найма.
Ранее редакция сообщала о том, что более 5 лет семья 23-летнего инвалида из Тогучина стояла в очереди на улучшение жилищных условий, однако, районная администрация никаких мер для получения жилья не принимала. Многократные обращения самого парня и его родителей-пенсионеров в различные инстанции, никаких результатов не дали. После того, как история получила огласку в СМИ, районный прокурор через суд выбил для инвалида благоустроенную квартиру.
Фото: freepik.com — rawpixel.com
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