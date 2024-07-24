Электросамокатчик сбил женщину с ребенком на «зебре» в Новосибирске

В Новосибирске разыскивают водителя электросамоката, который сбил женщину и ее маленькую дочь на пешеходном переходе. Дорожный инцидент произошел в Октябрьском районе города 24 июля в 11:40.
По данным Госавтоинспекции, водитель электросамоката ехал по улице Шевченко и возле дома №25 наехал на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по «зебре». После ДТП виновник аварии скрылся с места происшествия.
— В результате аварии пострадали 42-летняя женщина и ее 6-летняя дочь. Обе с травмами были доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в городском ведомстве.
Сотрудниками ГАИ вынесено определение о возбуждении административного дела и проведении расследования. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение сбежавшего с места происшествия электросамокатчика.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в аварии с участием двух автомобилей пострадала двухлетняя девочка. Лихач врезался в машину с ребенком и скрылся с места происшествия.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
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