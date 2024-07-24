625 учащихся СУНЦ НГУ приступят к занятиям в новых зданиях 1 сентября

Проект строительства корпусов специализированного учебно-научного центра НГУ реализован опережающими темпами, также с опережением графика строится вузовский кампус мирового уровня.

— Впереди у нас еще три корпуса — такие же современные функциональные пространства для проведения исследований, для учёбы, для занятий наукой. Создание кампусов мирового уровня — лишь один из инструментов которые университетам нужно использовать вообще в нашем новом национальном проекте «Молодёжь, — отметил Михаил Мишустин.

Губернатор Андрей Травников рассказал, что здания СУНЦ НГУ построены за счёт средств благотворителя. Сегодня активно идет стройка второй очереди на средства федерального бюджета: исследовательский центр, научный центр, досуговый центр.

И, если на первой и второй очереди внимание сконцентрировано на учебно-исследовательской инфраструктуре, то потребность на третьей очереди – это новые места в общежитии.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что первая очередь строительства включает в себя создание учебного корпуса СУНЦ НГУ, досугового центра и комплекса общежитий на 690 мест. По всем объектам получен акт ввода в эксплуатацию и 1 сентября текущего года 625 учащиеся СУНЦ НГУ приступят к занятиям уже в новых зданиях. Планировка учебного корпуса включает лаборатории, учебные классы и оборудованные сверхмощной вентиляцией практикумы по биологии, физике и химии. Всего в учебном корпусе будет девять лабораторий, некоторые оснащены подвесными системами с подачей воды, газа, сжатого воздуха и электричества.