Предпринимателей Новосибирска бесплатно обучат ключевым навыкам продаж

Центр «Мой бизнес» приглашает собственников малого и среднего бизнеса на тренинг «Работа с возражениями, претензиями и сопротивлением клиентов методом «‎Фокусы языка«». В рамках обучения участники разберут каждый этап продажи, научатся разрешать сомнения клиента и эффективно работать с негативными реакциями. О тренинге рассказала заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Новосибирской области Евгения Сидоренко:

«Работа с возражениями и претензиями ― один из ключевых навыков для успешных продаж. Далеко не всегда клиент готов совершить покупку здесь и сейчас: люди сомневаются, у них появляются справедливые вопросы. Неумение грамотно отрабатывать возражения может привести к потере клиента. И наоборот ― продуманные действия продавца, преодоление настороженности и даже негатива помогут довести клиента до покупки и даже превратить его в постоянного покупателя. Тренинг будет полезен владельцам бизнеса, руководителям компаний и руководителям отделов продаж», ― рассказала заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Новосибирской области Евгения Сидоренко.

Для участников программа пройдет бесплатно при поддержке центра «Мой бизнес». Принять участие могут только ИП и ООО, действующие на территории Новосибирской области более 1 года. ИП на НПД стать участниками не смогут.

В программе актуальные темы:

особенности простых и сложных продаж;

специфика и цикл принятия решений клиентом;

действия продавца на каждом этапе принятия решения клиентом;

разбор каждого этапа продажи (подготовка, начало встречи, выявление потребностей, презентация, работа с реакциями клиента);

методы преодоления негативных реакций клиента;

разрешение сомнений клиента, создание каталога доказательств;

преодоление безразличия, вопросы раскрытия возможностей для продукта/услуги;

снятие возражений, создание каталога контраргументов;

практика по отработке навыков каждого этапа продажи;

методика развития навыков эффективных продаж.

Спикером станет Татьяна Зотова, эксперт в управлении, переговорах и публичных выступлениях. Бизнес-тренер soft skills для руководителей, управленец-практик с опытом управления региональными отделами продаж в федеральных компаниях: Мегафон, МДМ-банк, УЦ Softline. Основатель тренинг-центра SILA и кофейни «СТАТУС-КОФЕ».

Тренинг пройдет 31 октября 2022 года в большом зале центра «Мой бизнес» (ул. Сибревкома, 9). Время проведения: с 10:00 до 18:00. Обязательна регистрация на сайте центра «Мой бизнес».

Центр «Мой бизнес» Новосибирской области помогает расти начинающим предпринимателям и действующим самозанятым, ИП, ООО в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ежегодно более 10 000 человек посещают образовательные курсы центра, а порядка 500 клиентов открывают свое дело. Горячая линия центра: 8 800 600 34 07, сайт.

Возраст: 18+

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Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»