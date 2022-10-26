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Индия прекратит покупать российскую нефть

  • 26/10/2022, 10:10
Автор:
санкции против РФ
В планах завершить все ныне действующие контракты до 5 декабря, когда вступит в силу нефтяное эмбарго ЕС и «потолок цен» на российскую нефть с запретом на танкерные перевозки при цене выше установленной.

Два ведущих НПЗ Индии прекратили покупать нефть из РФ. Это серьезная проблема российской энергетической отрасли ввиду того, что на фоне западных санкций Индия стала ключевым покупателем «черного золота».

По сообщению Bloomberg, в планах Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) завершить ныне действующие контракты до 5 декабря, когда вступает в силу нефтяное эмбарго ЕС и «потолок цен» на российскую нефть с запретом на танкерные перевозки при цене выше установленной.

Причина принимаемых мер в том, что Индия обеспокоена угрозой попадания под возможные вторичные меры против нарушителей санкций, передают источники Bloomberg.

 

Ранее редакция сообщала, что Евросоюз ввел восьмой пакет экономических санкций против РФ, который включает законодательную основу для установки потолка цен на российскую нефть.

Фото: pixabay.com — shivamjoker

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : эмбарго санкции нефть


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