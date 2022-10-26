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Стало известно новое место пребывания депутата-коалиционера

  • 26/10/2022, 11:01
Автор:
депутат горсовета, лишение мандата
Сергей Бойко из Мексики перебрался в одну из европейских столиц.

Депутат горсовета Новосибирска от либеральной коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко в настоящее время находится столице Чехии — Праге. Об этом, предваряя работу сессии, сообщил председатель горсовета Дмитрий Асанцев, перечисляя отсутствующих депутатов и причину их отсутствия.

Он по-прежнему отсутствует по производственной необходимости на сей раз в Праге, где продолжает изучать опыт зарубежных провайдеров, сообщил Асанцев.

По словам председателя горсовета, без уважительной причины на сессии отсутствует ещё один депутат от коалиции Хельга Пирогова.

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Напомним, что ранее сессия Новосибирска большинством голосов выступила с законодательной инициативой, согласно которой можно досрочно прекратить полномочия депутата, длительное время отсутствующего в городе. Как уже сообщалось, Сергей Бойко выехал с семьёй из России осенью прошлого года, аргументируя свой отъезд возможным преследованием со стороны правоохранительных органов. Изначально политик обосновался в Греции, затем перебрался в Прибалтику, в июле 2022 года в Мексику. Всё это время депутат объяснял своё отсутствие на сессиях длительной командировкой.

Что касается Хельги Пироговой,  то после возбуждения в отношении неё уголовного дела по следам скандальной публикации о российских военнослужащих, депутат покинула Россию в июле прошлого года. По информации прокуратуры Новосибирской области, депутат находится в межгосударственном розыске. Помимо уголовного дела пост Пироговой в соцсети стал поводом для обращения ряда депутатов Заксобрания области и горсовета Новосибирска к главе российского следственного комитета Александра Бастрыкина, впоследствии обращение появилось и в отношении Сергея Бойко. Его авторы требовали привлечь депутата к уголовной ответственности и досрочно лишить мандата через суд. Поводом стали стримы политика, в которых он критиковал политику российской власти, в том числе, в части проведения спецоперации на территории Донбасса и Украины.

 

Ранее редакция сообщала о том, кто из новосибирских депутатов, включая упомянутого Сергея Бойко подпадает под частичную мобилизацию.

Иллюстрация — скрин с эфира Сергея Бойко в соцсети

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Чехия Новосибирск

Теги : лишение мандата Депутат горсовета


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